El truco antipaparazzi de Katy Perry es letal

Katy Perry lo está dando todo para promocionar su nuevo disco, 'Witness', con el que trata de dar un giro creativo a su carrera justo en la manera en que Madonna nunca lo haría: renegando de ella misma. La cantante ha explicado a The New York Times que ha evolucionado y ya no tiene nada que ver con la mujer que cantaba "I Kiss A Girl" y similares, además de renunciar a lo que ahora considera una imagen hipersexualizada fuera de lugar.

Además, ha hablado de sus tendencias suicidas, calificado a todos sus novios en función de su comportamiento en la cama y pedido perdón a su archienemiga Taylor Swift. (Más información en Mujerhoy.com)