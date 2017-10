Ana Torroja o el altísimo precio de la fama Hace año y medio Ana Torroja se instaló definitivamente en México, en donde asegura vivir feliz. :: ignacio gil La cantante confiesa en el programa de Bertín Osborne que casi sufre agorafobia. Eso sí, ni una palabra de sus problemas con Hacienda I. CUESTA Miércoles, 4 octubre 2017, 08:23

A na Torroja, sentada en un bonito sofá junto a Bertín Osborne, no ha tenido problemas en confesar que la fama le ha pasado una factura difícil de pagar. La voz de uno de los grupos musicales españoles más importante de las últimas décadas explicó el lunes en el programa de su colega que estuvo a punto de volverse agorafóbica. «Yo era una chica muy tímida y llevaba muy mal que me pararan por la calle, que la gente me tocara; me sentía observada y lo pasaba muy mal, lo sufría mucho porque no podía ser yo. Me volví casi agorafóbica, no quería salir de casa, sólo estar con mi familia», desveló la artista. Aseguró que se enteró de la disolución del grupo en una entrega de premios en la que su compañero José Cano anunció que lo dejaba. «Ni siquiera Nacho lo sabía. Fue un momento feo porque la gente también se quedó helada. O sea, te acaban de dar un premio a la trayectoria y estás diciendo que ya no quieres formar parte de esto», contó la vocalista que hace año y medio hizo las maletas y se instaló definitivamente en México, una ciudad «muy divertida, muy dinámica... Siempre digo que es como el Nueva York de Latinoamérica». De lo que no habló la lideresa de Mecano fue de sus más que sonados problemas con Hacienda. La cantante fue acusada en 2013 de cinco delitos fiscales que la enfrentaron a entre 18 meses y más de tres años de cárcel. Hacienda defendía que había evadido cerca de dos millones de euros en impuestos a través de sociedades pantalla radicadas en el extranjero y paraísos fiscales. Al final, Ana aceptó la sentencia y reconoció haber cometido tres delitos, pagó 1,4 millones de euros y evitó ir a la cárcel.