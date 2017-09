Tania Llasera da a luz a Lucía, su segundo retoño Jueves, 7 septiembre 2017, 09:04

Tania Llasera daba la bienvenida a su segundo bebé el martes a las diez de la mañana. La presentadora casada desde hace cinco años con Gonzalo Villar ha publicado una enternecedora fotografía con la nueva integrante de la familia, Lucía, en su cuenta de Instagram, donde ha ido informando de cada etapa del embarazo.

La niña ha nacido por césarea programada como la misma Llasera ya anunció en la red social. «Lucia Vilar Llasera -en casa- será Lucy Lennox, que nació ayer día 5, a las 10am, pesa 3 kilos exactos y come como una leona. Su mami se encuentra bien y se siente muy afortunada. Os manda un beso a todos (es muy parecida a Pepe pero más fina y morenita by the way)», reza la leyenda que acompaña a la instantánea.

