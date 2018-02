Las Spice Girls anuncian nuevos proyectos juntas Arriba, Melanie C, Victoria Beckham y Emma Bunton. Abajo, Mel B y Geri Halliwell. A la izquierda, el móvil que desató comentarios. :: r. c. Cede Victoria Beckham, la más reacia a la reunión de la banda. Las 'chicas picantes' no actúan juntas desde los Juegos de Londres I. GALLASTEGUI Lunes, 5 febrero 2018, 08:21

Fue precisamente la Spice Pija la primera en publicar en su cuenta de Instagram la foto de las cinco juntas, con un comentario entusiasta -«¡¡¡Me encantan mis chicas!!! ¡¡¡Muchos besos!!! Emocionante»- y las etiquetas #friendshipneverends (la amistad nunca termina) y #girlpower (el poder de las chicas), que fue su grito de guerra durante su carrera musical.

Victoria era la más reacia a la reunión de la exitosa banda que formó junto a Emma Bunton, Mel C, Mel B y Geri Halliwell. De hecho, después de una trayectoria intermitente -de 1996 a 2001 y entre 2007 y 2008-, solo han actuado juntas una vez, en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Hace dos años, las otras cuatro 'chicas picantes' promovieron un encuentro para conmemorar el 20º aniversario de su formación, pero las reticencias de la esposa de David Beckham frustraron la celebración. Ahora parecen tenerlo más claro. Poco después de la publicación de la foto, emitieron un comunicado confirmando que no se había tratado solo de una quedada de viejas amigas para ponerse al día. «Es el momento adecuado para explorar nuevas e increíbles oportunidades que una vez más abarcarán nuestra esencia original, al tiempo que reforzarán nuestro mensaje de empoderamiento femenino para las generaciones futuras», anuncian. Aunque no han concretado en qué consistirá su colaboración, la prensa británica especula que se trata de un álbum recopilatorio y un show en televisión. Por el momento no contemplan una gira.

Aparte de la alegría de sus fans, la imagen ha suscitado comentarios por otro motivo: en la esquina inferior izquierda aparece un teléfono móvil con una línea blanca en la que muchos tuiteros han creído ver algo más que especias.