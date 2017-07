Soraya Arnelas: «A raíz del nacimiento de Manuela estoy conectando con una etapa más divertida y femenina» La cantante ha confesado al diario ABC: «Solo me importan los comentarios de la gente que me conoce, el resto me da igual» Jueves, 27 julio 2017, 18:09

La cantante extremeña Soraya Arnelas (34 años) ha sacado «El pretendiente», un nuevo single con Mister Mimon que tiene todas las papeletas para convertirse en una de las canciones del verano. Con motivo de la presentación del videoclip que grabó junto al modelo Christian Santamaria el pasado 20 de julio, la artista se ha entrevistado con el diario ABC para hablar sobre su futuro profesional y para contar su experiencia como madre primeriza y como una de las celebridades más «polémicas» en Internet.

-Enhorabuena por su nuevo single «El pretendiente». La canción tiene ritmo latino, diferente al resto de los temas de sus álbumes.

-La música latina no es un género nuevo para mí, es un estilo musical que estoy retomando. En el año 2005, cuando salí de 'Operación Triunfo', grabé uno de mis primeros singles de género latino: 'Corazón de fuego'. También en el año 2008 grabé 'Fruto prohibido' con el grupo 'Santa fe', que también tenía toques latinos.

-¿Cuál es la razón de haber retomado este estilo musical?

-Porque es lo que siento que quiero hacer ahora. Estoy atravesando una etapa personal nueva, y creo que los cantantes nos dejamos llevar mucho por lo que nos pasa en nuestra vida. En mi caso ha habido algo que me ha marcado mucho: ser madre. A raíz del nacimiento de Manuela estoy conectando con una etapa más divertida y femenina, y creo que lo latino reúne esos requisitos.

-¿Alguna anécdota destacable de la grabación del videoclip?

Sí, anécdotas divertidas muchas. Por ejemplo, mientras estábamos grabando el vídeo pasaban cerca señoras mayores que comentaban entre ellas: «¿Esa es Soraya?», «¿Pero ese con el que está es su chico?» o «¿No es Miguel Ángel, no?». Otra anécdota curiosa es que nos hizo muy mal tiempo. Fuimos a grabar el videoclip a Canarias, que es el paraíso del buen tiempo, y ese día estuvo nublado. Pero aun así lo pasamos muy bien porque el equipo tiene muy buen rollo.

-¿Tiene pensado hacer más colaboraciones? ¿Cómo será su próximo álbum?

-Sí. Cuando llega el verano siempre intento participar con otros artistas. Ya estoy pensando en un álbum para el año que viene, y quiero hacer algún dueto, pero no tengo pensado con quién todavía. El nuevo álbum no va a seguir la estela de «El pretendiente», habrá temas latinos pero quiero que sea un álbum que refleje la etapa familiar que estoy viviendo. Habrá una mezcla de todo. Será mucho más fresco y natural. Además, mi imagen va a ser muy diferente a la de los anteriores álbumes donde se me veía incluso extravagante, este quiero que sea personal y biográfico. Quiero que se refleje la evolución que he tenido, sobre todo desde el nacimiento de Manuela.

-'Operación Triunfo' vuelve a la televisión. ¿Sería profesora de la academia?

-No, no me gustaría. No me encuentro en facultades de poder dar clases a nadie. La primera que tengo que aprender soy yo. Además, tampoco sería jurado. Hay artistas más maduros. A mí lo que me gustaría es poder visitarles y darles consejos, como que se busquen un buen mánager que potencie sus cualidades, una buena discográfica que les ayude a promocionarse y que trabajen mucho sin volverse demasiado exigentes con ellos mismos. Yo he sido demasiado exigente conmigo misma, y eso me ha jugado malas pasadas. Hay que disfrutar más, siendo consciente de que el trabajo duro es imprescindible. Yo no he empezado a disfrutar de este trabajo hasta hace nada, y en cierto modo me arrepiento.

-¿Si pudiera volver atrás no le habría dedicado tanto tiempo?

-No, porque al final es aprendizaje, pero me he alejado de muchas personas e incluso he llegado a perder la sonrisa en un momento puntual de mi vida. He tenido crisis de ansiedad y de estrés porque vivía solo por y para el trabajo, pero no por ello considero que haya perdido el tiempo.

