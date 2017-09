Soraya Arnelas: «Voy a ser mala madre toda la vida porque las madres perfectas no existen» La cantante extremeña Soraya Arnelas. / Belén Díaz La cantante y exconcursante de Operación Triunfo habla sobre la maternidad y cómo hace frente a las contínuas críticas en redes sociales ROCÍO F. DE BUJÁN Lunes, 25 septiembre 2017, 19:20

La cantante extremeña y exconcursante de Operación Triunfo Soraya Arnelas recibe a ABC como madrina de la nueva temporada de invierno de la firma de calzados Lumberjack para hablar sobre la maternidad, cómo hace frente a las contínuas críticas en redes sociales y su carrera musical.

¿Qué tal lleva la maternidad?

Al principio me costó bastante porque tengo mucho estrés. El problema no es el propio niño, él no da guerra. El problema son los padres. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que las personas están muy estresadas, somos padres que tenemos que ejercer de padres pero a la vez tenemos que trabajar y estar a la altura de muchas cosas y nos crea mucha ansiedad. Mi exigencia y el hecho de que quiero estar en todo al cien por cien me crea mucho estrés, queremos ser padres perfectos y eso no existe.

Lea la entrevista completa en ABC.es.