«Me siento cómodo en mi máscara»

Vuela tan alto que la entrevista la contesta a 30.000 pies sobre el suelo. Tal vez sea el mal de altura lo que le lleva a 'olvidarse' de responder varias preguntas (algunas sobre la homosexualidad), a modificar otras y a introducir dos de su propia cosecha. Busco al chico sencillo y accesible que conocí hace 12 años tras la coraza de esta estrella mundial de la moda, de este íntimo de Madonna, de este bilbaíno más famoso que el Guggenheim, de esta celebridad blindada que es hoy Jon Kortajarena. Él, a sus 32, dice seguir siendo el mismo...

- Mónaco, París, Venecia... Va usted a 300 por hora.

- Precisamente en Mónaco he participado en una acción organizada por el whisky Johnnie Walker que me ha permitido conocer desde dentro el mundo de la Fórmula 1. Es pura adrenalina.

- ¿Progresa adecuadamente Jon Kortajarena?

- Mi progresión personal y profesional la definiría como honesta y valiente. Puedo hacer cagadas, como todo ser humano, pero siento que, llegue donde llegue, sigo fiel a los valores que mi familia me inculcó desde pequeño.

- ¿Y es más modelo o persona?

- Mi prioridad es crecer como persona y no dejo que la ambición me haga descuidar el hombre que soy y quiero llegar a ser. Hay veces que las luces de la fama despistan a la gente de lo que realmente les va a hacer feliz en la vida. Y muchas veces se pierden a pesar de que la máscara con la que viven y se relacionan sea perfecta. No quiero eso para mí. Quiero ser honesto y real conmigo para poder serlo con mi gente.

- Creo que desea aclarar algo sobre su madre.

- Que ella sigue siendo la única peluquera que me corta el pelo y que es la persona más buena, digna y luchadora que he conocido nunca. Además es una profesional excepcional. Si no, yo no vendría desde cualquier parte del mundo a que me corte el pelo por simple sentimentalismo. A veces hasta la han llamado para que venga a las sesiones de fotos, pero ella prefiere seguir con sus clientas de toda la vida. Es una pedazo de artista. Sigue con su salón del Casco Viejo de Bilbao y ahora está montando otro ubicado en la calle Henao.

- ¿Y a usted ya le da tiempo a ubicarse?

- A veces me levanto de la cama y, aún dormido, no sé dónde estoy. Pero me cuesta más olvidarme de quién soy. Eso sí me asustaría.

- Tras su interpretación en 'Pieles' escribió: «La apariencia física no es nada. ¿O sí?». Contéstese usted mismo...

- Guille, mi personaje en 'Pieles', es un hombre con el 90% de su cuerpo quemado. Fue muy fuerte ver cómo, a pesar de esa apariencia física tan radicalmente opuesta a la mía, seguía viéndome a mí a través de los ojos, del alma.

- La apariencia física ha determinado su vida. ¿Le pesa?

- Sería un desagradecido si dijera que la belleza me pesa. En absoluto. Es un regalo de la vida que aprovecho, cuido y disfruto, pero sé que tiene fecha de caducidad y por eso me lo curro para no dejarme llevar por el ego, o por piropos vacíos. No es todo lo que soy, pero es mi máscara y estoy agradecido de que me sienta cómodo en ella.

- ¿Se identifica con Félix Cordova, su personaje en 'Quantico?

- Desde luego en las ideas políticas, no (risas). Me identifico en que a los dos nos cuesta un poco ver cuándo podemos cagarla, pero sabemos dejar el ego a un lado para intentar reponer los daños y ser honestos con lo que creemos justo.

- Después de la leptospirosis, ¿se bañaría en la ría o no es usted tan de Bilbao?

- Soy de Bilbao y estoy enamorado de mi ciudad, pero tonto no soy (risas). En cuanto la limpien y vea el fondo, me meto.