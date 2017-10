La serenidad de Eva González en el peor momento de Cayetano 01:11 Embarazada de cuatro meses, la presentadora permanece al lado del diestro, que evoluciona favorablemente en una clínica de Zaragoza ANA MELLADO/ABC Sábado, 14 octubre 2017, 12:51

Su presencia es una constante en los ruedos. Procura no perderse ninguna de las faenas de su marido. A diferencia de otras mujeres que han optado por lidiar con la incertidumbre y el miedo en la distancia, Eva González (36) siempre ha mostrado su apoyo a Cayetano Rivera (40) desde los tendidos; Ronda, Palma o Santander son los últimos cosos que ha visitado. Inmersa en las grabaciones de 'Masterchef Junior' en el municipio de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), no pudo desplazarse a Zaragoza para acompañar a su marido en la quinta corrida de la Feria del Pilar, el pasado miércoles. Manzanito, con el hierro de Parladé, negro, de 593 kilos, prendió de forma espeluznante a Cayetano mediada ya su faena. A pesar de la herida y la profusa hemorragia en el muslo izquierdo, acabó estoqueando y le cortó las dos orejas. Las fotos del diestro con la cara teñida de sangre por el choque con el morrillo del astado son inquietantes, pero antes de que comenzaran a circular por las redes y a ocupar las portadas de los diarios digitales, la presentadora sevillana recibió una llamada. Esa que, de alguna manera, las mujeres de los toreros siempre aguardan cada tarde de lidia. Le avisaron de la cornada del diestro con la mayor prudencia y sosiego del mundo. No es fácil digerir este tipo de noticias a más de 300 kilómetros y embarazada de cuatro meses. El matrimonio anunció dos meses atrás que esperan su primer hijo en común.

Intervenido en la plaza

Cayetano fue intervenido de urgencia en la enfermería de la plaza de toros de La Misericordia y posteriormente, trasladado a la clínica Quirón de Zaragoza. Le atendió el doctor Carlos Val-Carreres, jefe de Cirugía del coso de la capital aragonesa y también médico de Quirón. Es uno de los mayores expertos en operaciones taurinas en España. Por sus manos precisas han pasado maestros como Juan José Padilla, que sufrió una cornada que le paralizó el nervio facial y le dejó sin visión en el ojo izquierdo en 2011; Morante de la Puebla, que tuvo una cogida en el muslo izquierdo de tres trayectorias en 2013 o El Juli, al que un toro diseccionó gran parte de la musculatura y las venas femorales también en 2013. Más recientemente, en 2015 también fue el artífice que obró la recuperación del hermano mayor de Cayetano, Francisco Rivera, tras su brutal cogida en la plaza de Huesca. Fran también fue traslado a la misma clínica en la que se halla ahora ingresado Cayetano. Y ésta no es la única similitud entre ambos. La cornada de Francisco llegó con una embarazadísima Lourdes Montes. El diestro pidió que le trasladasen de la clínica de Zaragoza al Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla para estar junto a su mujer en el momento en que dio a luz a Carmen, la hija que tienen en común.

Evolución favorable

Tras la cogida de Cayetano, Eva se trasladó a primera hora del jueves a la capital aragonesa para infundir ánimo y cariño a su marido. Se mostró bastante tranquila a su llegada a la clínica e incluso sonrío a la prensa a su entrada, aunque declinó hacer declaraciones. No se ha despegado de su lado y pasó la noche del jueves con él. Los miembros de la cuadrilla de Cayetano también se han volcado. Cayetano progresa bien, a juzgar por el último parte médico emitido ayer por la mañana: «El paciente Cayetano Rivera Ordóñez ha pasado buena noche, continúa sin fiebre y ha sido visitado por el doctor Val-Carreres esta mañana. Se ha revisado la herida, que presenta buen aspecto y se ha movilizado uno de los tres drenajes. Según apunta el cirujano, los drenajes se mantienen dada la gran extensión de la herida. La evolución del diestro es favorable».

Cayetano permanecerá ingresado al menos hasta el próximo domingo y posteriormente deberá guardar reposo. No hay fecha para su regreso a los ruedos. Cuando nazca su hijo, que se espera para marzo, ya tendrá una nueva hazaña para contarle.