La seguridad no es ningún cuento Los hoteles de Disney cambian el cartel de 'No molestar' por el de 'Habitación ocupada'. Así podrán entrar si lo ven necesario aunque el huésped no lo desee MIKEL ARNAO Viernes, 29 diciembre 2017, 09:03

Walt Disney se pone serio. Algunos de los hoteles de su cadena en Estados Unidos dejarán de tener los clásicos carteles de 'Do not disturb' (No molestar) para colgar en el pomo de la puerta cuando el cliente no quiere que entre nadie en la habitación, explicó el portal 'WDW News Today'. La compañía ha retirado estos cartones en sus establecimientos de Florida para sustituirlos por otros en los que se leerá 'Room occupated' (Habitación ocupada). Un ligero cambio con un truco legal que justifique las medidas de seguridad que pretende introducir en el futuro. Según 'WDW', estas novedades son una consecuencia de la matanza sucedida en Las Vegas el pasado 1 de octubre en el Mandalay Bay Resort and Casino, donde Stephen Paddock, un jubilado de 64 años, disparó y asesinó a 58 personas desde su habitación del hotel durante un concierto.

Disney aún no ha dado una explicación concreta por este cambio en algunos de sus complejos, pero se cita una de las normas que parecen explicar esta medida: «El hotel y su personal se reservan el derecho a ingresar en su habitación para cualquier fin que incluye, entre otros, realizar el mantenimiento y reparaciones o verificar la seguridad de los huéspedes y la propiedad».

El personal del hotel podría a partir de ahora acceder a la habitación aunque el huésped no lo desee. No obstante, se advierte, tiene primero la obligación de llamar a la puerta e identificarse debidamente antes de entrar siempre que esté colgado en el pomo exterior de la puerta el nuevo cartel.

La empresa advertirá a los clientes de que sus empleados se reservan el derecho de entrar, al menos una vez al día, a todas las habitaciones para hacer, entre otras cosas, el mantenimiento y la limpieza y garantizar que los que allí se alojan están bien y seguros, según un documento de la cadena hotelera citado por el mismo portal informativo.

Los portavoces de Disney no dieron explicaciones del porqué de esta nueva medida, que empezará a aplicarse en tres hoteles de la zona de Orlando (centro de Florida): Grand Floridian, Polynesian y Contemporary Resorts.