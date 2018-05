'Salvar' al PP de Madrid Isabel Rábago, en una foto promocional de 'Supervivientes' en su edición de 2015. :: telecinco Los populares designan asesora de prensa a Isabel Rábago, antigua colaboradora de 'Sálvame' y asidua en programas rosas y 'realities'.Participó en 'Supervivientes', es amiga de las Campos y escribió un libro sobre la Pantoja y Julián Muñoz J. VÁZQUEZ Miércoles, 30 mayo 2018, 08:40

A grandes males, grandes remedios. Lo dice el refrán y lo ha puesto en práctica el Partido Popular. Dentro de los cambios que tratan de reflotar a la formación en Madrid tras el escándalo protagonizado por Cristina Cifuentes, la dirección que acompañará al nuevo presidente de la agrupación en la comunidad, Pío García-Escudero, ha tomado una decisión llamativa: la de incorporar como asesora de comunicación a Isabel Rábago, periodista cántabra de 43 años conocida por su asidua participación en programas televisivos del corazón y del cotilleo.

Rábago quedará integrada «como colaboradora» en la estructura de la vicesecretaría de Comunicación, que estará dirigida por Isabel Díaz Ayuso, y en ningún caso ejercerá como responsable de Prensa, tal y como han querido puntualizar desde el partido. «Isabel no tomará decisiones, sino que se dedicará a cuestiones de formación y asesoría para cargos intermedios y concejales. Se trata de prestar su experiencia para asesorar a estas personas, que pueden tener más dudas cuando acudan a un medio de comunicación, en radio o una tertulia televisiva -declaró Díaz Ayuso-. Por tanto, no cobrará ni dejará su trabajo». En el PP madrileño no han gustado nada títulos como el 'De 'Supervivientes' a Génova', uno con los que ayer encabezaban algunas páginas de internet la noticia del nombramiento de la nueva asesora de la formación popular.

Miss con nombre de reina

Era algo casi inevitable teniendo en cuenta que su presencia en 2015 en el concurso de Telecinco incrementó sensiblemente la popularidad de Rábago. Sin embargo, la periodista, tercera expulsada en aquella edición de 'Supervivientes', había iniciado su carrera mediática bastante antes. Después de unos años como redactora de la agencia Korpa, dedicada al mundo del famoseo, debutó en televisión en 2007 en 'A 3 bandas', de Antena 3. Desde entonces, ha tomado parte hasta en dieciséis programas de crónica rosa y 'realities', como 'Enemigos íntimos' o 'Sálvame Deluxe', y sigue colaborando con las tertulias de 'Supervivientes', en 'Viva la vida' y en 'La mañana de La 1'.

Mucho antes de todo esto, la nueva figura del PP probó suerte en el mundo de la moda. Fue Miss Cantabria en 1992, aunque ese título no la catapultó a las pasarelas. Después marchó a Salamanca para estudiar Periodismo. En primero de carrera conoció a Carlos Rodríguez Ramón, con quien se casó en 2007. Experta en la información 'social', es buena amiga de María Teresa Campos y sus hijas, siempre ha defendido a la esposa de Jesulín de Ubrique, María José Campanario, y ha publicado dos libros. El primero, 'La Pantoja, Julián y cía, asalto a Marbella' (2006), firmado junto al guionista David Botello, hace un repaso a la 'Operación Malaya'. El segundo, 'Las últimas cortesanas' (2007), recopila las historias de mujeres poderosas.

Isabel Rábago es, por supuesto, una incondicional del Partido Popular. Así lo expresa con frecuencia en su cuenta de Twitter, donde en la tarde de ayer alcanzó los 65.000 seguidores (empezó el día con casi 64.000). Hace un año escribió «orgullosa» que «los votantes del PP no somos ni fachas, ni corruptos, ni machistas». Con frecuencia también arremete contra Podemos en esa red social, en cuyo perfil se presenta de la siguiente manera: «Me llamo Isabel. Tengo nombre de Reina. Soy periodista. Ejerzo de tal, cuando trabajo y me pagan. No en las redes».

A través de Twitter recibió en 2014 insultos y amenazas de un joven de 19 años que fue detenido y, por medio del mismo servicio, algunos internautas ironizaban ayer sobre su fichaje por el partido de Rajoy. «Isabel Rábago, a comunicación del PP de Madrid. Suena Belén Esteban para Cultura», escribía uno. «Están a punto de proponer a Chabelita como alcaldesa», apuntaba otro.

Dos carreras. María Isabel Rábago Ríos es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca. En la actualidad, estudia también tercero de Derecho en la UNED.

16 programas. Desde que comenzó a colaborar hace once años en 'A 3 bandas', de Antena 3, Rábago ha aparecido en un total de dieciséis programas de televisión, todos relacionados con la denominada crónica rosa o del corazón. Especializada en información del famoseo, sigue participando en la actualidad en Telecinco y Televisión Española.

Dos libros. En 2006 publicó 'La Pantoja, Julián y cía, asalto a Marbella', junto a David Botello; y en 2007, 'Las últimas cortesanas'.