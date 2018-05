Ronaldinho hace doblete Ronaldinho posa con sus dos novias, Beatriz, a la izquierda, y Priscilla. :: twitter El exjugador del Barça, de 38 años, se casará en agosto con sus dos novias, Priscilla y Beatriz, con las que convive en su mansión PEDRO MUÑOZ Viernes, 25 mayo 2018, 08:13

La gran sonrisa del Barça, aquel brujo con una cinta en el pelo que puso en pie al Bernabéu y coleccionaba gambetas de otro mundo, se acaba de sacar de la chistera un último e inesperado regate: el próximo agosto Ronaldinho se casará con dos mujeres, concretamente con sus dos novias, Priscilla Coelho y Beatriz Souza, con las que mantiene una relación abierta desde hace un año. El trío convive en la mansión de seis millones de euros que tiene el astro en Río de Janeiro. La sorprendente noticia no la ha anunciado ni él ni ellas, sino un columnista del brasileño diario 'O Dia', que, además, ha avanzado que la decisión de Rona, como le llaman sus amigos, no ha sido bien recibida en la familia, y que su hermana Deisi no piensa asistir a la ceremonia.

Ronaldinho, que ahora tiene 38 años, siempre dio titulares dentro y fuera de la cancha. Es el único futbolista en la historia que cuenta con la Copa del Mundo, la Champions, la Copa Libertadores y el Balón de Oro, y su forma de jugar era una fiesta que se prolongaba más allá del césped y hasta bien entrada la madrugada. Sus juergas nocturnas acabaron por pasarle factura pero sus pies siguieron repartiendo magia hasta su retirada en 2015. Jugada asombrosa o jugarreta, el caso es que su boda con dos mujeres ha vuelto a poner el foco sobre Ronaldinho, envidiado goleador en todas las ligas (y los ligues), o bígamo delincuente (así lo tipifican la mayoría de los códigos penales, incluido el español). De hecho la boda no podrá tener carácter oficial, ya que la bigamia es ilegal en Brasil y está penada con seis años de prisión. Esto último no parece importar demasiado a Rona, que, según el cronista que ha dado la exclusiva, se casará en otra mansión que posee en Santa Mónica, California. El futuro 'doble marido' pidió hace unos días matrimonio a Priscilla y Beatriz, con quienes vivirá una ceremonia íntima en la que el conocido cantante y compositor Jorge Vercilo pondrá la música. El exfutbolista conoció primero a Priscilla, relaciones públicas de una compañía de cruceros, pero después inició una relación con Beatriz. Las dos mujeres a las que enamoró reciben una mensualidad por parte de Ronaldinho, que algunas fuentes sitúan en 1.700 euros, y a ambas las ha regalado sendos anillos de compromiso. Quizás la legendaria estrella brasileña se haya mirado en el espejo de Lou Williams, uno de los bígamos más conocidos en el mundo del deporte. El actual escolta de Los Angeles Clippers mantiene desde hace años una relación sentimental con dos chicas a la vez. Se llaman Ashley Henderson y Rece Mitchell y se llevan tan bien que no dudan en subir a las redes sociales fotos besándose.