Ronaldinho desmiente que se vaya a casar con dos mujeres Después de que saltara la noticia de su supuesta bigamia, el brasileño afirma, atónito, lo siguiente: «Es la mayor mentira» EFE Viernes, 25 mayo 2018, 22:18

El diario brasileño sensacionalista 'O Dia' dio ayer la noticia de que el exfutbolista Ronaldinho Gaúcho iba a contraer en agosto matrimonio con dos mujeres, sus dos supuestas parejas, een la ciudad de Río de Janeiro.

Según la versión de este medio, el exjugador del Barcelona, quien es visto desde hace dos años en actos públicos con Priscilla Coelho y Beatriz Sousa, les había regalado sendos anillos de compromiso el pasado mes de enero.

Sin embargo, Ronaldinho ya tenido que salir al paso para desmentir los hechos. «Es la mayor mentira. No sé de dónde salió esto», ha asegurado a «Globo Television». «Todo el mundo está mandándome mensajes y escribiéndome», dijo el futbolista. «Yo no me voy a casar», dijo, entre risas, sin dar más precisiones sobre su situación amorosa.