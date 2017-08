«Soy un rockero disfrazado de cocinero»

Cómo lleva ser el poli bueno de 'MasterChef'? - No sé si seré tan bueno como dice, pero malo tampoco soy. No me gusta ponerme demasiado serio en el programa; en la vida real, no lo hago. Me muestro tal y como soy.

- ¿Por qué siempre viste de negro?

- Exigencias del guion. Mi jefa no me deja vestirme de otra manera en el plató, pero no me disgusta.

- ¿Cuál ha sido el piropo más atrevido que le han dicho desde que es famoso?

- Seguro que me han dicho cosas atrevidas, pero mi mujer lee la prensa y no las puedo contar.

- ¿Cómo lleva la popularidad?

- Te acabas acostumbrando. Al principio, llevas con mucho orgullo que la gente te reconozca, pero luego lo normalizas todo y te das cuenta de que es parte del trabajo. Te abre muchas puertas y conoces otros mundos. Vale la pena recorrerlos.

- ¿A quién le haría el mejor pisto manchego que no fuera de su familia?

- A cualquiera que lo valorase. A alguien que viniese con ganas de comer y necesidad.

- ¿Se le han indigestado muchos concursantes?

- Se me han indigestado algunos platos, pero concursantes, ninguno. Son todos maravillosos. Llegan para dejarse la piel y vivir una gran experiencia.

- Desde luego, es el único que de verdad prueba los platos con ganas...

- Jordi y Samantha son dos pijos que no comen nada. El único que come en ese programa soy yo.

- ¿Cuánto cocinilla frustrado ha aflorado con el boom de la alta cocina?

- Creo que antes del fenómeno 'MasterChef' ya había muchos cocinillas. Hay que verlo como algo positivo. Cocinar en casa, eligiendo buenos productos, es muy importante para enseñar a nuestros hijos cómo alimentarse.

- ¿Cuál es su mejor receta para combatir los calores?

- La cocina siempre ha estado condicionada por las temperaturas. Tendría que ser algo fresquito, y ¿por qué no un pisto manchego? También se puede tomar en frío.

- Llega tarde a casa y sin ganas de cocinar, ¿qué improvisa?

- Una conserva buena o una ensalada rápida. En casa, cocino yo todas las noches que estoy y me complico lo mínimo la vida.

- ¿Algún sabor que deteste?

- Ninguno. Como de todo.

- ¿A usted también le dicen sus hijos, papá esto no me gusta?

- Sí, claro. Los niños son muy puñeteros y te dicen rápidamente la verdad. Por suerte, mis hijos comen de todo, pero en cuanto les hago algo más 'light', les meto más verduras o me complico menos ese día porque voy con poco tiempo, protestan y me dicen: «Papá esto es un rollo; estás perdiendo el pulso».

Por obligación

- Para haber sido un cocinero tardío, le ha cundido...

- No ha sido tan rápido. Llevo casi 30 años en la cocina. Empecé sin que me gustara, pero he trabajado mucho. He echado muchas horas a la cocina y he tenido suerte, porque otros echando las mismas no son tan reconocidos.

- ¿Qué le empujó a los fogones?

- La obligación. Teníamos un negocio familiar y trabajaba de camarero con mi hermano. Los cocineros iban y venían hasta que uno nos dejó colgados. Le dije a mi hermano: 'o te metes tú o me meto yo, pero esto no puede seguir así'. Íbamos cambiando hasta que un día me quedé yo. Descubrí algo apasionante que se te mete en la vena y que te hace levantar con pasión.

- Estuvieron dos años sin cobrar en los tiempos duros de la crisis. ¡Vaya trago!

- Llevamos 35 años con el negocio y hemos sufrido 27 crisis. Sabemos lo que es pasarlas canutas en casa, pero siempre nos hemos recuperado. Esta última nos pilló a contrapié y mi hermano y yo tuvimos que renunciar a cobrar, pero aguantamos estoicamente, pagando a nuestro personal y la Seguridad Social como podíamos.

-¿Le tocó la lotería con 'MasterChef'?

- Cuando me llamó Ana Rivas para hacer una prueba, yo no sabía ni qué era 'MasterChef'. A toro pasado, sí, fue un golpe de suerte, pero entonces no sabía dónde me metía. Me pilló en un momento flojo y ahora me felicito por la suerte.

- Como fan que es de los Rolling Stone, ¿cuándo saca el rockero que lleva dentro?

- Eso no lo he perdido nunca. Soy un rockero disfrazado de cocinero. Soñaba con ser una estrella de rock, pero no tenía voz.

- ¿Cuál es la sal de la vida?

- La salud. Sin ella, no hay nada.

- ¿Para cuándo ese viaje soñado?

- Este año me escaparé con la familia a Ibiza, pero queremos hacer otro viaje y no sabemos dónde. Tenemos poco tiempo para viajar, pero el mes de agosto es sagrado.