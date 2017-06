«El reguetón ayuda a crear un mundo más sano» Ritmo machacón. «Me sale natural ser pegajoso». «Nuestra música no es machista porque si no las mujeres no serían sus principales consumidoras», defiende el coautor de 'Despacito' Daddy Yankee El rey del reguetón ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 25 junio 2017, 13:49

La vida de Ramón Luis Ayala es digna de un rap. Creció en un barrio duro de San Juan de Puerto Rico, entre el fuego cruzado de bandas rivales, recibió un tiro en la pierna y a los 17 años ya era padre... Pero un talento excepcional para la música lo llevó a reconvertirse en Daddy Yankee. A sus 40 goza de éxito mundial. Es cantante, productor, actor, ejecutivo y compositor de temas más pegajosos que el chicle. Despacito...

- Y le llaman el rey del reguetón.

- Sí, pero yo dejo los títulos para la gente, tú sabes... Me considero un artista al que le gusta retarse y crear 'hits'. Ese es Daddy Yankee.

- No se le ha subido la corona a la cabeza.

- Para nada. Yo no quiero ser un rey, sino el mejor de todos los tiempos. Dejar un legado 'fuelte'.

- ¿Qué es el reguetón?

- Una música bailable, agradable, alegre, controversia, realista, romántica, social... La gente se fija en el lado sexual, cuando hablamos de todo.

- Hombre, de todo sí, pero casi siempre de lo mismo...

- No, hay temas sexuales, pero también hay temas bailables que no tienen nada que ver con el sexo. El sexo es lo que la gente pide.

- ¿Qué ha aportado Daddy Yankee a 'Despacito'?

- Me la presentó Luis Fonsi y entré como coautor. Escribí mi verso y el estribillo de 'Pasito a pasito...'

- ¿Conoce algún disolvente capaz de despegarla del cerebro?

- Por alguna razón a mí me sale natural ser pegajoso.

- ¿El antídoto contra un reguetón machacón es Mozart?

- No. Mejor siga escuchando otra mía, porque un clavo saca otro clavo, ja, ja, ja... El mismo Mozart era una persona extrovertida. Me identifico con él en que se burlaba de los elitistas.

- Los elitistas visten hoy como macarras.

- El rap nació en el Bronx, y las cadenas y los tatuajes eran su seña de identidad. Cuatro décadas después vemos a todo el mundo influenciado por la estética de aquellos a los que llamaban maleantes. Para mí no es una imagen, es un estilo de vida.

- Y por eso lleva encima más oro que El Cigala.

- No lo llevo por ser pretencioso sino porque es lo que he visto y vivido toda mi vida en mi barrio.

- Al reguetón se le acusa de humillar a la mujer.

- Se le acusa, pero no es machista. Si no, las mujeres no serían sus principales consumidoras.

- ¿Y qué me dice de Maluma y su canción 'Cuatro babys'?

- Es una letra fuerte, pero quizás en su vida eso sea real.

- «Estoy enamorado de cuatro babys, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero...»

- Sí, eso existe. Luego tú decides si lo apoyas. Pero es algo que sucede en la vida. Tal vez no en la suya...

- Ni creo que en la suya porque lleva casado con la misma desde los 17 años y tiene tres hijos.

- Tampoco en la mía. ¿Pero cuándo he cantado yo ese tipo de letras?

- 'En la cama': «A ella le gusta que le den duro y se la coman...»

- Ah, bueno, por aquellos tiempos yo vivía de rebelde. Y lo cantaba porque lo estaba viviendo.

- Ahora canta la 'Gasolina': «Súbele el mambo pa'que mis gatas prendan los motores...»

- Es una canción llamando al baile. Algunos decían que la gasolina era el sexo, otros que la droga, otros que llevaba incluso a golpear a las mujeres. Y todo eso lo usé en mi beneficio porque la canción fue controversial. Pero solo habla de una mujer a la que le gusta pasarlo bien.

- ¿Qué aporta el reguetón al planeta?

- Alegría. 80 millones de personas que hacen zumba en el mundo están utilizándolo para mejorar su salud. El reguetón está ayudando a hacer un mundo más sano. No lo dude.