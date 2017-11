Reaparece el novio 'muerto' de Olivia Newton-John Olivia Newon-John. / GTRES Una revista australiana publica la primera fotografía de Patrick McDermott, declarado oficialmente muerto en 2008 tras tres años de intensa búsqueda Martes, 7 noviembre 2017, 22:33

En 2008, Patrick McDermott, el novio de Olivia Newton-John, era declarado oficialmente muerto tras tres años de intensa búsqueda. Su pareja no regresó de una expedición de pesca con un grupo de amigos que realizaron en barco por California, en la costa oeste de EE.UU. y lo dieron por desaparecido, pese a que ninguno de los que estuvo en la excursión lo vieron caerse al agua.

Según informa Abc.es, ocho años después, la actriz recibía una inesperada noticia; había sido localizado en una pequeña localidad surfera de Sayulita, en el Estado de Nayarit (México). Ahora la revista australiana «New Idea» publica en su portada la que es la primera fotografía de McDermot. El cámara de ascendencia coreana fingió su propia muerte en 2005 al verse ahogado por las deudas. Había acumulado miles de dólares en obligaciones por no pagar, entre otras cosas, la pensión de manutención de su hijo Chance.

Doce años después de aquel suceso, ha salido a la luz la primera fotografía que podría demostrar que la desaparición no fue tal. Al parecer, en el momento de la instantánea, McDermott se encontraba en Sayulita, México, en la misma costa oeste en la que se le dio por desaparecido y tres años más tarde, por muerto.

El investigador privado, que lleva más de una década tras la pista del que fue pareja de la protagonista de 'Grease', asegura que no hay ninguna duda de que es él. «En todo este tiempo he llegado a la conclusión que casi no hay ninguna duda de que Patrick McDermott está vivo», cuenta a la misma publicación. La actriz que lleva años desolada y comida por la incertidumbre está «estupefacta» con la noticia, según han declarado fuentes cercanas a la propia actriz. «Necesita salir de dudas y cerrar el tema para siempre», aseguran a la revista.