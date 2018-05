Puñetazo a uno de los 'Javis' 01:10 Lunes, 14 mayo 2018, 09:02

JAVIER CALVO, director de 'La llamada' junto a Javier Ambrossi (conocidos como los 'Javis') fue agredido el sábado en un bar de Lisboa, adonde había acudido para asistir al festival de Eurovisión. «Lo mío sí que ha sido un eurodrama», bromeaba en Twitter. «Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa. Si me dicen algo no me callo, me puse macarra y me dió un derechazo que no lo vi venir. Todos habíamos tomado unas copas», explicó.