La presentación en sociedad de Amina Martínez de Irujo, la nieta pequeña de la duquesa de Alba Los hijos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova participaron en el Baile de Debutantes que cada año se celebra en París Jueves, 30 noviembre 2017, 12:42

El pasado fin de semana, los hijos de Cayetano Martínez de Irujo (54) y Genoveva Casanova (40), Luis y Amina Martínez de Irujo participaron en el Baile de Debutantes («Le Bal») que cada año se celebra en París. «Me llamó una amiga y me dijo que quería invitarles. Aunque tienen 16 años todo ha cambiado mucho y ya no van solo los de 18. Se trata de un evento familiar que nos divierte a los cuatro y allí estaremos (incluye a su ex marido, Cayetano Alba). Al principio estaba más reticente, porque no quería que empezaran tan pronto; pero entendí que les quitaría la ilusión y una experiencia que recordarán toda su vida. No conocen al resto de debutantes, pero lo mejor es que podrán entablar amistad con chicos de todo el mundo y a través de las redes sociales podrán seguir conectados», aseguraba unos días antes su madre para este medio.

