Paula Echevarría responde a Bustamante La actriz habla de su separación un par de semanas después de que su exmarido lo hiciese en una exclusiva para ¡Hola! COLPISA Madrid Jueves, 19 abril 2018, 11:42

Tras su divorcio del cantante David Bustamante y la confirmación de su nueva relación sentimental con el futbolista Miguel Torres, Paula Echevarría está en boca de todos. Y, en un momento tan trascendental de su vida, la actriz ha decidido posar en la portada de la revista Cosmopolitan para demostrar que los vaivenes de la vida no pueden con ella. «Sonreír cuando tienes ganas de llorar a veces te salva», declara en la entrevista que ha concedido en exclusiva para el número de mayo.

Paula, que es embajadora de Etam, se atreve a fotografiarse en bañador, demostrando que se siente bien en su propia piel. «A los 40 me encuentro más a gusto y segura de mí misma que nunca», señala. A pesar de su reciente divorcio, la actriz confiesa sentirse afortunada no sólo en lo laboral, sino también en lo personal. «Ha sido un año muy difícil y ha habido cosas negativas, pero también otras fantásticas. No me quejo. Tengo una vida plena: una hija maravillosa que me da mucho más de lo que esperaba, una familia que en cuanto silbo viene, y un grupo de amigas fabulosas que han estado más cerca que nunca», apunta.

Respecto a su pérdida de peso aclara que este año ha «adelgazado bastante por mis circunstancias personales, pero también porque hago mi tabla de ejercicios casi todos los días».

En la entrevista, Paula Echevarría también analiza el papel de las redes sociales y el poder de la moda, y además habla del próximo estreno de Ola de crímenes, la película dirigida por Gracia Querejeta en la que comparte plano con dos actores tan consagrados como Maribel Verdú y Luis Tosar.