Pamela Anderson, criticada tras posicionarse a favor de la independencia en Cataluña En un comunicado la canadiense ha explicado que la situación actual «es producto de que los catalanes se hayan sentido reprimidos durante mucho tiempo» Martes, 7 noviembre 2017, 21:59

La situación en Cataluña está en boca de todos y, como no podía ser de otra manera, ha llegado también a los «famosos». Esos que son más conocidos y que, en distinta medida, tienen lo que en el mundo clásico se llamaba «auctoritas», es decir, influencia social. Los políticos saben bien que una declaración de ellos sobre la independencia o el derecho a decidir tiene enorme repercusión en sus seguidores. Así sucede con deportistas, cantantes, actores o personas con gran presencia en los medios. En menor intensidad, también con intelectuales, en sentido más estricto.

Y ante esta situación, quienes están en contra de lo que está sucediendo, unos se pronuncian y otros no. Depende de la capacidad que tienen de resistir la presión, lo que es comprensible. Pero también depende de si hacen prevalecen sus intereses sobre sus convicciones, lo cual es humano pero poco ejemplar, son aquellos que no se pronuncian porque pierden el favor de los poderes públicos, que los han secuestrado con contratos y subvenciones. Otros se autocensuran a fin de no perder fans pues el posicionamiento se hace en una sociedad catalana dividida y enfrentada.

Sin embargo muchos de ellos han decidido hacer oídos sordos a las críticas, plantar cara y expresar su opinión públicamente. Según informa ABC.ES, Carmen Lomana es una de esas ciudadanas preocupadas con la situación, a la que no le importa manifestar su opinión. «No tengo miedo a que no me vuelva a salir ningún contrato en Cataluña», manifiestó con sinceridad la empresaria en una conversación con ABC. Tampoco se «cortó» a la hora de hablar sobre el desafío catalán el torero Juan José Padilla, damnificado, al igual que el resto de sus compañeros, por la prohibición de los eventos taurinos en Cataluña. «Estoy a favor de la unidad de España, nunca en contra. He conocido una España plural, contundente y con principios», indicó el maestro a ABC.

Desgraciadamente no todos los famosos que se pronuncian al respecto apoyan la unidad de España, es el caso de la actriz Pamela Anderson, la cual ha dejado clara su postura en un comunicado que ha hecho público a través de su fundación. En dicho documento, la canadiense ha explicado que la situación actual «es producto de que los catalanes se hayan sentido reprimidos durante mucho tiempo» y ha denunciado la actuación del gobierno, «un partido que solo sabe trabajar con la provocación». La protagonista de «Los vigilantes de la playa» ha confesado que «sentía la necesidad y responsabilidad» de expresar su opinión sobre este tema. «No está muy claro qué porcentaje de la población catalana realmente desea la independencia», y ha animado a los catalanes a realizar un referéndum legal, «pues es lo mismo que ya hizo Reino Unido con Escocia», de esta forma «a los catalanes se les daría la opción y el trato justo, la justicia y la oportunidad de decidir adecuadamente sobre su gobierno».

Pocos minutos después de la publicación del comunicado, la publicación se ha llenado de reacciones, la mayoría en contra de la opinión de la actriz. Muchos de los usuarios, de todas las nacionalidades, intentaban explicar el problema catalán desde el punto de vista del resto de españoles, intentando hacerle ver que erraba con creces en sus declaraciones.