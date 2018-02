La nueva aventura Kardashian: un 'reality' de maquilladores

Preparémonos para una nueva vuelta de tuerca en el imperio Kardashian, esa factoría de entretenimiento que se ha convertido en el mejor y más rápido indicador de tendencias globales. Tras diez años como protagonistas del 'reality' que les ha hecho ricas y famosas, 'Keeping Up with the Kardashians', dan el salto al terreno de la dirección y producción con 'Glam Masters', un 'reality' para maquilladores al estilo de nuestros 'Maestros de la costura'. Será un concurso en el que varios maquilladores se batirán para conseguir el premio final: colaborar en una colección de la línea KKW (Kim Kardashian West). Kim es la creadora, directora y productora ejecutiva.

El movimiento no puede ser más significativo. Por un lado, Kim se afirma totalmente en el nicho de la belleza para explotar su influencia viral. No sabemos qué pensará Kylie, la gran reina de la cosmética de la familia, de esta intrusión de su hermana mayor en su negociado. Sin embargo, es cierto que Kim ha ido siempre un paso por delante de las tendencias cosméticas, imponiendo técnicas como el 'contouring'. (Más información en Mujerhoy.com)