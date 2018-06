Nieves Álvarez: «No tengo pareja, soy un alma libre»

Cree en las tendencias y se confiesa una enamorada de la moda, por ello Nieves Álvarez por segundo año consecutivo es la embajadora junto con su compañera la modelo Laura Sánchez, de la tercera edición Nomad Fashion Show by The Style Outlets. Un encuentro en el que la moda y el estilo de vida se unen para acercar al público todas las novedades y curiosidades. La modelo está pasando por un gran momento profesional, sin embargo nos hemos interesado por cómo se encuentra sentimentalmente. Tajante ha querido dejar claro que en estos momentos no tiene una pareja estable.