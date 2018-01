Nicole Kidman, irreconocible Nicole Kidman en el set de «Destroyer» ABC.ES Viernes, 19 enero 2018, 23:18

Nicole Kidman vive sus días de estrella en una constante dualidad. Por una parte, fue la triunfadora de los Globos de Oro gracias a su papel en la serie «Big Little Lies» después de un año donde ya fue el máximo reclamo del Festival de Cannes. Pero por otro lado, todos sus gestos y acciones siguen teniendo la atención de la prensa del corazón de EE.UU. que no le «perdona» lo polémico de su matrimonio con Tom Cruise. Ahora, su nombre se ha vuleto a hacer viral por un estrambótico cambio de look que medios como el «Daily mail» han filtrado. La actriz aparece con una chaqueta de cuero desgastada, unos pantalos de campana roídosz, unos zapatos más propios de una obra que de una modelo y una mochila al hombre. Pero lo más llamativo es la cara: no se parece al rostro que estamos habituados y su rubio ha desaparecido por tinte moreno.

