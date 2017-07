Ser el hijo de David Beckham le ha servido para que la prestigiosa editorial Penguin Random House publique sus primeros trabajos fotográficos, pero no ha conseguido librarle de las críticas en internet. El libro de Brooklyn Beckham se titula 'What i see' ('Lo que yo veo') y acaba de llegar a las librerías, pero algunos ya lo han sentenciado. «Muy fan de las terribles fotografías de Brooklyn Beckham y de sus comentarios aún peores», comentó Alice Jones, editora de la revista Paper.