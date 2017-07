Universal y Bershka se unen para promocionar 'Despacito' en el Reino Unido La camiseta de 'Des-pa-cito', la última prenda viral. / Bershka La firma comercializa una camiseta, que ya es viral, de la canción del verano de Luis Fonsi y Daddy Yankee PILUCA SANTOS / MUJERHOY Domingo, 30 julio 2017, 08:14

¿Qué hacemos, nos compramos la camiseta de 'Des-pa-cito' de Bershka o no? Como al final nos quedemos sin ella, nos vamos a arrepentir", me advierte una de mis compañeras. En medio de la indecisión, buscamos a toda velocidad -no vaya a ser que de verdad nos quedemos sin ella- la camiseta en la web.

En España, la talla más grande está agotada y en las tiendas más importantes de Madrid, las físicas en Gran Vía y Conde Peñalver, tampoco hay rastro de ella. (Más información en Mujerhoy.com)