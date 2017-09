Del delirio de Palomo Spain a la realidad de Roberto Verino Una modelo luce las creaciones del diseñador Roberto Verino. / Javier López (Efe) El cordobés triunfa con su provocadora y divertida propuesta mientras que el gallego lo hace un sofisticado desfile GLORIA SALGADO Madrid Jueves, 14 septiembre 2017, 23:13

Afirmaba Honoré de Balzac que quien no fuese a menudo a París no sería jamás completamente elegante. Será por eso que Roberto Verino, que aprendió su oficio en la ciudad de la luz, es el adalid de la elegancia textil española. Agradecido por todo lo que le ha aportado, el orensano brinda un homenaje a la capital francesa con motivo del 35 aniversario de su firma, en el que destacan guiños a Balenciaga, Yves Saint Laurent, Dior y Chanel. Un recorrido por los 70, en los que se pasó de una moda elitista a otra democratizada, que tomó forma en la Galería de Cristal del madrileño Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento.

Verino, quien ya incorporó en la pasada edición una de las últimas tendencias internacionales 'ver ahora, comprar ahora', ya tiene en tienda la mayor parte de una colección a la que han dado vida dos modelos excepcionales: la septuagenaria Alicia Borrás y la 'top' Clara Mas, embarazada de 22 semanas. Borrás, Miss España 1965 y modelo de Pertegaz por aquella época, representa a la mujer fuerte y atractiva que con su personalidad hace moderna y actual la estética de los 70, la década más gloriosa de la moda francesa. De ella, dice Verino, que «puede lucir igual que una veinteañera» porque «la juventud se siente». El gallego se quedó muy corto. La menorquina, que ya dejó boquiabiertos a los presentes al cerrar el desfile de Andrés Sardá de septiembre de 2014, se deslizó con lentitud, delicadeza y elegancia, recibiendo alabanzas del público a su paso. «Aunque ha cambiado el modo de desfilar, me gusta adaptarme a los tiempos. Ahora se va más rápido», asegura la bella maniquí, que reivindica el espacio de las mujeres maduras en el mundo de la moda.

Con este gesto, Verino se alinea una vez más con otras firmas que intentan romper con conceptos tan asentados como la edad de las mujeres que pueden subir a una pasarela. Zara y Mango han apostado por mujeres mayores de 40 años para los catálogos de la temporada otoño-invierno.

Respecto a Clara Mas, a buen seguro no convence a muchos que una joven de medidas imposibles represente a una embarazada, pero que Verino presuma de que una mujer pueda lucir sin tapujos su barriga -y sin tener que adaptar las prendas que tiene a la venta- ya dice mucho de su intento por llegar a una mujer real. Por eso el ofrece tallas desde la 36, que es «la que utilizan las modelos», hasta la 46, llegando a la 48 en ciertas piezas. Pese a que no sea lo común encontrar una abanico de tallaje tan amplio, Verino se lamenta de no poder tener la maquinaria necesaria para poder tener más opciones en su tienda.

La actriz Rossy de Palma desfila con uno de los diseños de Palomo Spain. / Juanjo Martín (Efe)

Sencillez, intemporalidad y funcionalidad que compartieron la primera jornada de Mercedes Benz Fashion Week Madrid con el popular Palomo Spain. Pese a su corta trayectoria profesional -poco más de un años en el que ha paseado con éxito la marca España por París, Nueva York y Moscú-, el cordobés puede presumir de un numeroso ejército de seguidores que colapsaron, junto a curiosos y numeroso medios de comunicación, los aledaños del hotel Wellington, convertido por una tarde en hotel Palomo, para disfrutar de un espectáculo que no decepcionó. Con Samantha Vallejo-Najera y Rossy de Palma sobre la pasarela, los modelos, la gran mayoría masculinos, rompen con el concepto de ropa unisex, llegando a la máxima feminización del varón. Transparencias, volantes y vestidos con los que reflexiona sobre estéticas icónicas del mundo de la música, el cine o el teatro en el que tienen cabida desde una jequesa árabe a un traficante de droga, pasando por una prostituta, hasta llegar a la clásica novia, personaje recurrente del modista, que esta vez ha optado por un estilo setentero.

El diseñador se ha sumergido en el mundo de los complementos, lanzando su primera línea de bolsos. Estos van desde el básico de día albolso maleta, que seguro que estará muy solicitado.