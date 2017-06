Miley Cyrus revela la razón por la que dejó las drogas

Si no fallan las cuentas, puede que estemos en el cuarto mes de sobriedad total de Miley Cyrus: fue en el pasado abril cuando confesó a la revista “Billboard” que llevaba tres semanas sin fumar hierba. Sin embargo, las drogas siguen muy presentes en su vida, porque no puede evitar hablar de ellas en cada entrevista que concede. Esta semana se sentó frente al presentador de la NBC Jimmy Fallon para hablar de su nuevo yo. De su nuevo yo sin marihuana. “Siempre venía colocada a tu programa”, le confesó a Jimmy Fallon. “De hecho, la última vez que estuve aquí me vestí primero de conejo y luego de gata. Iba puestísima”.

