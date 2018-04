Michelle Pfeiffer, activa y espléndida a los 60 años Michelle Pfeiffer, deslumbrante en la entrega de los Globos de Oro, el pasado enero. :: AFP Tras un parón de varios años, la actriz californiana regresa al cine con seis películas en un par de años.Una belleza de largo recorrido I. GALLASTEGUI Lunes, 30 abril 2018, 08:39

Michelle Pfeiffer cumplió ayer 60 años en pleno regreso al trabajo, después de varios años alejada de las cámaras. Activa, bellísima y dispuesta a seguir dejándose ver. Hace dos semanas se estrenó en Estados Unidos 'Where is Kyra?', la historia de una mujer que lucha por sobrevivir tras perderlo todo, dirigida por el cineasta nigeriano Andrew Dosunmu en la que es, según algunos críticos, una de las mejores interpretaciones de su carrera. Y eso que hay dónde elegir: desde que debutó en 1980 ha regalado a sus fans papeles inolvidables, como la cocainómana Elvira Hancock de 'Scarface', la seducida y apasionada Madame de Tourvel de 'Las amistades peligrosas' o la sensual cantante Susie Diamond de 'Los fabulosos Baker Boys'.

Aunque lleva en el candelero desde los ochenta, su carrera ha experimentado un par de parones prolongados. «Nunca perdí el amor por la interpretación -confesaba hace unos meses en una entrevista a 'Vanity Fair'-. La verdad es que soy una persona más equilibrada cuando trabajo. En el pasado fui muy cuidadosa de dónde rodaba, cuánto tiempo estaba fuera, si eso cuadraba con los horarios de mis hijos... Me volví tan quisquillosa que era imposible de contratar. Y entonces, no sé, pasó el tiempo y... pues sí, desaparecí».

No es improbable que su edad haya tenido algo que ver; antes del estallido del 'caso Weinstein' y del #MeeToo, que ha ocupado toda la atención, surgió en la meca del cine un movimiento de actrices maduras contra su falta de oportunidades en la industria.

Pero eso fue en 2013. Desde que hace unos años marcharon a la universidad sus dos hijos -Claudia Rose, de 24 años, adoptada, y John Henry, de 23, fruto de su matrimonio con David Kelley-, la actriz está convencida de que su lugar está en Hollywood. Y eso que ella nunca se ha prodigado mucho por las alfombras rojas ni en los saraos del 'showbusiness'.

Quizá por eso deslumbró aún más su presencia el pasado verano en el Festival de Venecia, donde acudió junto a Javier Bardem y Jennifer Lawrence para apoyar la película de Darren Aronofsky 'Mother!' que, por cierto, tuvo una acogida irregular: a algunos les encantó, otros la odiaron.

En realidad, su esperado regreso había tenido lugar meses antes, con 'El mago de las mentiras', el telefilme de Barry Levinson para HBO sobre el estafador Bernie Madoff, que la volvió a emparejar con Robert de Niro en la ficción.

Con Angelina en 'Maléfica'

Su tercer proyecto de 2017 fue 'Asesinato en el Orient Express', adaptación del clásico de Agatha Christie dirigido y protagonizado por Kenneth Branagh con un plantel lleno de estrellas -Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench y Johnny Depp- donde, además, canta la canción del final, 'Never forget'.

Su papel en 'Where is Kyra?' ha cosechado excelentes críticas, pero ella no se duerme en los laureles. En los últimos meses actuó en el rodaje de 'Ant Man y la avispa', la segunda parte del filme sobre el hombre-hormiga, el superhéroe de Marvel capaz de reducir su tamaño y multiplicar su fuerza encarnado por Paul Rudd. Su estreno está previsto en julio.

Y aún podría estar preparando su participación en la secuela de otro largometraje de éxito. Este fin de semana se ha sabido que la intérprete californiana está en negociaciones con Disney para incorporarse al elenco de la segunda parte de 'Maléfica', la versión de 'La bella durmiente', en la que trabajaría junto a Angelina Jolie. Pfeiffer sería la Reina Flor, madre de Aurora (Elle Fanning).

No sabemos si en el tajo se siente mejor; lo que está claro es que le sienta de maravilla. «Me he dado cuenta de que no he terminado. Tengo mucho más que hacer y que decir. No soy de las que se retira», ha advertido. Con casi medio centenar de títulos a sus espaldas, la bella Michelle sigue en la brecha, dispuesta a continuar -a su manera elegante y discreta- dando guerra.