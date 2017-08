Messi y Antonella, ¿embarazados por tercera vez? 01:18 Lionel Messi y Antonella Rocuzzo durante su boda. / EFE Según los rumores, Antonella llevaría 2 meses embarazada, coincidiendo con las fechas de la boda y su luna de miel COLPISA Madrid Jueves, 24 agosto 2017, 17:48

Verano movido para la familia Messi. Tras la boda del verano entre el astro argentino y la modelo en Rosario, a la que acudieron 260 invitados, ahora la pareja de 30 y 29 años respectivamente tendría un nuevo motivo para ser feliz, tras Thiago (4 años) y Mateo (1 año), Antonella podría volver a estar embarazada.

Según informa el medio argentino 'Olé', Lionel Messi podría tener su hat-trick particular, al parecer la pareja de moda estaría esperando a su tercer hijo, del cuál todavía no se conocería su sexo. Según los rumores, Antonella llevaría 2 meses embarazada por lo que aún no se habría realizado su primera ecografía.