El máster de estilo que sí tiene Cristina Cifuentes

La Presidenta de la Comunidad de Madrid está en boca de todos por la polémica del máster que tiene (o no) por la Universidad Rey Juan Carlos.

No tenemos claro si Cifuentes obtuvo o no su título, pero lo que parece claro es que sí deberían darle uno de estilo por ser una de las políticas más arriesgadas, atrevidas y, normalmente, acertadas a la hora de elegir sus looks. Hacemos un repaso a algunos de los looks más importantes, en imágenes. (Más información en Mujerhoy.com)