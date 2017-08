Madonna y la extraña familia La cantante y sus seis hijos (los dos mayores biológicos y los cuatro menores adoptados) posan disfrazados en la fiesta de su 59 cumpleaños. / R. C. Ha sustituido a sus habituales 'chulazos' por sus seis hijos en la postal de su última fiesta de cumpleaños ARANTZA FURUNDARENA Martes, 22 agosto 2017, 08:16

Si la resaca que arrastra desde su último cumpleaños (celebrado por todo lo alto, y lo bajo, hace casi una semana) se lo permite, Madonna se va a centrar estos días, quizá ya desde Lisboa, en el lanzamiento de su nuevo disco en vivo, 'Blood, Sweat and Tears', que saldrá a la venta en septiembre. Sangre, sudor y lágrimas es lo que le ha costado a la artista conseguir que un juez bloqueara la subasta de algunos de sus enseres personales... Tan personales como lo puedan ser unas prendas de ropa interior (exterior, en su caso) y un cepillo de pelo que todavía conserva algunos de sus cabellos. O, algo más personal aún, una carta del rapero Tupac Shakur, con el que la cantante salió en los noventa.

En la carta él le comunica que quiere terminar su relación porque ella es blanca. Cabe preguntarse si el rapero en cuestión sufría de racismo con efecto retardado, iba ciego o bien solo había frecuentado a Madonna a oscuras... Porque salieron durante más de un año y ella, que se sepa, no es Michael Jackson. Siempre ha sido del mismo color. La misiva la escribió Tupac en 1995, desde la cárcel, donde cumplía condena por agresión sexual. Año y medio después moría acribillado a balazos en Las Vegas.

Madonna nunca ha tenido suerte (o vista) para sus amigos íntimos. La mayoría le han salido 'rana'. Incluida Darlene Lutz, a la que la cantante tuvo que denunciar por haberle sustraído esos 22 artículos personales que hace un mes se comercializaron en internet a través de la casa de subastas Gotta Have It! y que la artista consiguió paralizar acudiendo a un juez. Lutz era tan colega de Madonna que se prestó a echarle una mano (nunca mejor dicho) cuando hacía la mudanza de su casa de Miami... Ahora se sabe que aprovechó la complicidad para quedarse con algunos objetos de la artista. Ella asegura que Madonna se los regaló. Y Madonna, que Lutz los robó. El juez dio la razón a la cantante. Quizá porque no es muy creíble que una celebridad de su calibre vaya regalando por ahí cartas íntimas de un exnovio, sabiendo el precio que pueden alcanzar en el mercado (unos 400.000 dólares en el caso de la de Tupac).

¿De gitanos?

Esta vez, para su 59 cumpleaños, celebrado el pasado 16 de agosto, Madonna, en lugar de fotografiarse con 'chulazos' como otros años, ha preferido posar junto a su extensa familia: sus dos hijos biológicos (Lola y Rocco, de 20 y 17 años) y los cuatro subsaharianos que tiene adoptados (David Banda y Mercy, de 11 años cada uno, y las gemelas Stelle y Estere, de 4). Lo malo es que les ha obligado a disfrazarse. Ella dice que de gitanos. Pero la estampa resultante, con Madonna ataviada con un sombrero de bruja y los chavales engalanados con camisas hawaianas, está a mitad de camino entre 'Rebelión a bordo' y una película de Tim Burton. La foto ha dado ya varias veces la vuelta al mundo sin que nadie sea capaz de encontrarle un adjetivo adecuado. Es sencillamente indefinible. Pero al menos se les ve felices.

Lo malo es que tanta felicidad acabó desbordándose y Madonna se autograbó un vídeo (para este sí hay adjetivo) bastante lamentable. En él, la 'ambición rubia', visiblemente perjudicada, intenta cantar 'Still a happy girl', uno de sus éxitos, pero no acierta a recordar la letra... A su lado, dos jóvenes barbudos (en peor estado que ella) le ríen la gracia. Uno de ellos incluso juguetea con sus bucles dorados. «Cuando no puedes recordar la letra de tu propia canción...», ha titulado Madonna ese vídeo, acompañando la frase con cinco copas de vino.

Si sus 59 los ha celebrado en un espectacular castillo italiano, donde entró muy erguida a lomos de un caballo blanco y salió medio despatarrada en un autobús, qué no estará preparando ya Madonna para el 16 de agosto del año que viene, fecha en la que la reina del pop cumplirá sesenta redondos años.