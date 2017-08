Lolita Flores: «La mirada es mi arma de seducción» La seductora mirada de Lolita Flores. Actriz, cantante y presentadora, vive feliz con su nuevo programa en TVE y la obra que protagoniza ANTONIO ALBERT/MUJERHOY Domingo, 20 agosto 2017, 07:27

Vive entre aviones, trenes y hoteles; entre escenarios y platós; entre Barcelona, Madrid y el cielo. Acaba de regresar de Chile y Argentina, donde ha llevado al teatro 'La plaza del Diamante' —la obra que la consagró como actriz dramática—, para conquistar a la crítica con el estreno de 'Lolita tiene un plan', los lunes en La 1. Ahora está de gira con Prefiero que seamos amigos. Lolita no para. Y además, no quiere parar.

No es muy normal hacer una entrevista pasada la medianoche, pero con ella nada es normal, todo es excepcional. Además, es mujer nocturna. Atrás quedaron las noches eternas de güisqui y boleros de Moncho, pero las noches siguen regalándole el tiempo que necesita para calmar la energía que acumula a lo largo del día. Sin embargo, cuantas más cosas hace, más energía tiene: "A mí, estar parada me sienta muy mal. Se me hinchan los ojos, duermo fatal…". (Más información en Mujerhoy.com)