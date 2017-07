Así logró echar Kiko a la madre de Alba Carrillo de Supervivientes

Lo de menos en Supervivientes fue que Juan Miguel, el peluquero de Valencia ex de Karina, fuera expulsado de la famosa palapa hondureña. O que Laura Matamoros, gracias a la ventaja que le regaló este, lograra el collar de líder y una plaza en la final. Ni siquiera la presencia de Paola Caruso y su risa de delfín en el plató pudo eclipsar la escena de odio y rencor protagonizada por Kiko y Lucía Pariente en la casita del árbol. Jamás volveremos a minusvalorar a un tronista por cabeza hueca. Kiko ha demostrado ser un estratega natural.

La tensión entre Kiko y Lucía fue cocinada lenta y fríamente por el novio de Gloria Camila, quien se negó a abandonar la casita del bosque con excusas varias, impidiendo por consiguiente a Lucía que disfrutara de su estancia en Honduras (ambos tenían que moverse juntos). La frustración de la madre de Alba Carrillo por no poder pasear ni pescar ni hacer fuego fue 'in crescendo', hasta que no pudo más y explosionó en forma de una retahíla de insultos inaguantable. (Más información en MujerHoy.com)