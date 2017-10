Letizia renueva sus votos con el periodismo La reina Letizia saluda al director del diario chileno 'El Mercurio', Cristián Zegers (d); y al dibujante Andrés Rábago García, 'El Roto'. / J. P. Gandul (Efe) La Reina deslumbra en la Casa de ABC con un original mono de color burdeos COLPISA Jueves, 26 octubre 2017, 22:07

A media tarde se producía el anuncio: el Rey no acudirá a la Casa de ABC a hacer entrega de los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote. Doña Letizia acudirá sola. Y a ella, a la Reina, a la periodista, le correspondió “el honor”, dijo, de tomar la palabra y glosar la figura de los premiados, del cineasta José Luis García, de Cristián Zegers, director de ‘El Mercurio’, y del viñetista Andrés Rábago ‘El Roto’. Pero, además de deslumbrar con un original mono de color burdeos, lo que llamó la atención fue que doña Letizia decidió renovar sus votos con el periodismo. Lo hizo casi al final de su discurso, cuando hizo uso de unas palabras que pronunciaba el protagonista de ‘Volver a empezar’ de Garci, la primera película española en lograr un Oscar. La Reina reconoció no recordar de qué película se trataba aquello de que “uno no envejece cuando ama”. Pero se sirvió de estas palabras “para renovar con nuevas energías y aires de juventud lozana, el amor por un oficio, el del periodismo riguroso, que uno –indisolublemente- al compromiso con la democracia y con la libertad”.