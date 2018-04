El Rey a Letizia: «Por favor, déjalo» 00:51 Felipe VI intervino en el rifirrafe entre su mujer y su madre por el intento de doña Sofía de fotografiarse con sus nietas COLPISA Miércoles, 4 abril 2018, 18:42

Nunca 15 segundos han dado tanto de qué hablar. El rifirrafe entre la Reina y doña Sofía a la salida de la misa de Resurrección en la Catedral de Palma por la oposición de doña Letizia a que su suegra se fotografiara con la princesa Leonor y la infanta Sofía se ha convertido en un nuevo quebradero de cabeza en la Casa Real, que de golpe ha visto cómo ha quedado en entredicho la idílica relación entre las dos reinas.

El mismo día en que salieron a la luz las imágenes del desplante real, doña Letizia y doña Sofía coincidieron en El Escorial en la misa funeral por los 25 años de la muerte de don Juan. No se las vio juntas. Lógico por otra parte, porque el férreo protocolo hizo que Felipe VI y su mujer por un lado, y don Juan Carlos y la suya, por otro, entraran y salieran del templo por separado. Lejos de relajarse los ánimos, una amiga de doña Letizia, Inma Aguilar, salió en defensa de la Reina, quizás para contrarrestar el ataque de Marie-Chantal Miller a la esposa de Felipe VI. Si bien la mujer de Pablo de Grecia sostiene que «Letizia ha mostrado su verdadera cara», Inma Aguilar dice que doña Letizia «está desolada y preocupada por el vídeo. No se mide por el mismo rasero a doña Letizia que a doña Sofía por no tener sangre azul».

No lo dirá por el Rey, quien, como se aprecia en las imágenes, intervino en la situación para cortarla de raíz. Así, según un experto de lectura labial contactado por 'OK diario', Felipe VI le dijo a doña Letizia «por favor, déjalo». Y algo parecido le espetó a su madre: «Déjalo ya». Y una y otra cesaron en sus empeños, salieron fuera de la catedral de Palma de Mallorca y, de nuevo, ya los seis juntos, los reyes Felipe y Letizia, los reyes Juan Carlos y Sofía, y las pequeñas Leonor y Sofía sonrieron a la cámara, saludaron y aquí paz y después gloria.