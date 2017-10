Katy Perry copia a la reina Letizia

Que la Reina es una auténtica influencer de estilo no es una noticia nueva. No hay prenda low cost (y no tan low cost) que luzca, que no se agote en cuestión de horas. Sin embargo, en los últimos días nos hemos dado cuenta de que parece que no solo es un icono en nuestro país: fuera de nuestras fronteras también da lecciones de moda.

Y es que si la semana pasada vimos la tendencia que le unía a Melania Trump, hoy hemos descubierto a otra celebrity internacional que parece haberse inspirado en Doña Letizia al elegir su look. ¡La mismísima Katy Perry! (Más información en Mujerhoy.com).