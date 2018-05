Justin Bieber no asistió este año a la gala del MET, pero se ha permitido señalar a quienes sí lo han hecho. «Hey, mundo, ese estilo de vida glamuroso que veis representado por gente famosa en Instagram...», empieza el texto que el cantante, de 24 años, compartió el martes en Instagram. «Que no os engañen. No penséis que su vida es mejor que la vuestra. ¡Os puedo prometer que no es así!», garantizó.