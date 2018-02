El discurso feminista de 'La Terremoto de Alcorcón' en los Goya 'La Terremoto de Alcorcón', en los Goya. Pepa Charro pronuncia el gran discurso de los Premios Goya 2018 A. GUERRA/CORAZÓN Domingo, 4 febrero 2018, 13:53

El de Pepa Charro, más conocida como 'La Terremoto de Alcorcón', fue uno de los discursos más aclamados de la noche. Su reivindicación feminista se ha convertido en uno de los grandes momentos de los Premios Goya 2018.

A continuación, ofrecemos la transcripción íntegra de las palabras de 'La Terremoto': «Soy Pepa Charro y soy una mujer. Creo que se nota, pero lo voy a aclarar. Lo digo porque mi voz suena un poquito más aguda que la de los hombres, tengo un bonito mostrador y las migas siempre caen en el mismo sitio y si me preguntan cuando voy a un casting si me voy a quedar embarazada me quedo un poquito así, sabes... Aunque hace mucho que no voy a un casting».