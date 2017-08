La hija de Reese se gana el sueldo

Reese Witherspoon no está dispuesta a que sus hijos sigan los pasos de otros cachorros de estrellas de Hollywood a los que una vida fácil ha conducido a la infelicidad. Por eso la oscarizada actriz no ha puesto reparos a que su primogénita, Ava Elizabeth Phillippe, se pague los caprichos trabajando como camarera en una pizzería de Los Ángeles, aunque no haya cumplido aún los 18 años. Pocos de sus clientes podían imaginar que la joven que tomaba nota de sus pedidos era la hija de la protagonista de 'Una rubia muy legal'.