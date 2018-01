Los hermanos Bardem, a la Antártida con Greenpeace 01:18 Carlos y Javier Bardem, preparados para la aventura. :: r. c. CAMPAÑA. Miércoles, 17 enero 2018, 08:54

Los actores Javier y Carlos Bardem y el productor y director Álvaro Longoria se embarcarán en el legendario rompehielos de Greenpeace, el 'Arctic Sunrise', para conocer los frágiles ecosistemas del océano Antártico, donde la organización reclama la creación de un santuario de 1,8 millones de kilómetros cuadrados.

Durante ocho días, que arrancarán en Punta Arenas (Chile) el próximo martes, acompañarán a un equipo de científicos en su expedición por las aguas del océano Antártico, considerado una de las zonas más prístinas de la Tierra.

«Quiero contribuir a través de esta campaña de Greenpeace a que se conozca más la importancia del océano Antártico, situado en el fin del mundo y, sin embargo, tan relevante para la supervivencia del planeta», afirma Javier Bardem.

Su hermano Carlos, que participa por segunda vez en una expedición de Greenpeace, asegura que «va a ser un viaje mágico en el que documentar no sólo la belleza inigualable de ese entorno, sino además conocer de primera mano las amenazas que lo acechan. Es hora de que los gobiernos de todo el mundo protejan nuestras aguas, empezando por las del océano Antártico. No hay plan B porque no hay planeta B: este es el momento de lograrlo», agrega.