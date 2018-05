Froilán y Victoria Federica, grandes apoyos de Gonzalo Caballero 01:16 Victoria Federica y Gonzalo, en una imagen de Instagram. ATLAS Jueves, 3 mayo 2018, 22:13

Era su gran debut en Las Ventas y su talismán, como denominaba a Victoria Federica en sus redes sociales, no podía faltar. Gonzalo Caballero se enfrentaba al ruedo madrileño en el que hubo éxitos y también sustos ya que, el joven de 26 años sufría una cornada por asta de toro que no le impedía terminar la faena.