«A los famosos les digo la verdad, no lo que quieren oír» «La sonrisa de Julia Roberts es muy imperfecta pero funciona», dice el especialista. Responsable de la sonrisa de muchos actores, futbolistas y presentadores,el odontólogo Iván Malagón cumple 40 años y lo celebra con una rutilante fiesta a lo James Bond ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 24 febrero 2018, 11:23

Adriana Ugarte le debe en parte su cautivadora sonrisa. Jorge Lorenzo que la suya sea mucho más fotogénica. Y el vigoroso Cristiano Ronaldo que, al despertar cada mañana, sus dientes sigan en su sitio... Se llama Iván Malagón y es conocido como 'el dentista de los famosos'. Cuida la dentadura de casi toda la plantilla del Atlético de Madrid, de más de un centenar de actores y de medio centenar de periodistas y famosos de la tele; sin contar algunos miembros de la Casa Real. Pero, como él mismo indica, nada es por casualidad. Detrás de su rutilante prestigio, que le ha llevado a figurar en el libro de 'La Excelencia Médica en España', entre los cuarenta especialistas en medicina más relevantes de nuestro país, hay muchos años de formación intensiva y concienzuda práctica. «Porque ante todo busco la armonía de un rostro -advierte-. Yo a los famosos les digo la verdad, no lo que quieren oír».

Madrileño «pasional e impulsivo», el doctor Malagón cumplirá 40 años el próximo lunes. Pero, por motivos prácticos, lo celebró anoche con una despampanante fiesta temática a lo James Bond a la que asistieron, entre otros, la actriz Dafne Fernández, los periodistas Teresa Viejo y Carles Francino, así como los futbolistas colchoneros Moyá, Thomas, Oblak y Carrasco. «Me gusta la personalidad de Bond: sofisticado, elegante... No es que me quiera comparar con él», advierte el dentista. Pero la realidad es que él también conduce un Aston Martin. «Sí, un DB11. Era uno de mis sueños, un capricho. Me lo he comprado con mucho esfuerzo».

Lo que celebró anoche Malagón no solo fue haber llegado a los 40, sino también los 17 años que lleva ejerciendo como dentista. Porque el número 17, según dice, ha marcado su vida. «Todo empezó cuando de jovencito fui al bingo con unos amigos y lo canté dos veces seguidas gracias a ese número. A partir de ahí, el 17 me ha acompañado». Y relata la tarde en que le pidió matrimonio a su novia asturiana y eligió como enclave el Cabo Peñas... «Yo nunca había estado allí, pero soñé con ese lugar. Lo increíble fue que, después de darle el anillo, cuando volvimos al coche encendí los faros e iluminaron un mojón que marcaba el kilómetro 17». Poco después sus amigos le organizaron una despedida de soltero y resultó que el número de asistentes... «¡Era 17!» Por supuesto, la boda fue un 17 (de marzo).

De aquello hace ya más de una década. Hoy Malagón y su mujer tienen tres hijas, Mia, Bimba y Bruna, que van de los nueve a los cuatro años. «Me gustaría tener más, pero la vida actual es complicada y hay poco tiempo para atender a los hijos». Uno de los secretos de su éxito, a juicio de este odontólogo, es el tiempo que dedica a sus pacientes. «Eso y cierta sensibilidad estética creo que son mis valores añadidos». Los famosos suelen acudir al dentista con prisa. «Lo quieren todo rápido y como lo pueden pagar suelen ser impacientes. El riesgo es que den con un profesional que se aproveche de ese ímpetu», advierte.

Fuera el código de barras

Enamorado de las construcciones de Tadao Ando, este arquitecto dental dice haber visto muchos rostros transformados por una sonrisa artificial a base de carillas de porcelana, «muy frecuentes en los actores de Hollywood». Él en cambio predica la ortodoncia transparente de Invisalign, el revolucionario sistema de alineadores invisibles que ha ordenado la dentadura de innumerables personalidades, incluida la reina Letizia. Sin desvelar si es paciente suya, el doctor Malagón explica que «con mínimas actuaciones cero invasivas conseguimos corregir la inclinación de los dientes, dar soporte a los tejidos blandos y hacer que desaparezcan las arrugas del famoso código de barras sin necesidad de pincharse».

Este hijo de funcionario hecho a sí mismo ve recompensado su trabajo cuando logra mejorar la calidad de vida de sus pacientes. «Les hago grabar un vídeo al finalizar el tratamiento (que va de los 1.500 a los 6.000 euros y nunca dura más de un año) y algunos lloran de emoción -asegura-. Y es que una sonrisa bonita te da una autoestima brutal». Que se lo digan si no a Julia Roberts... «Su sonrisa no es perfecta en absoluto -tercia Malagón-, ni tiene buenas proporciones de los incisivos, pero es tan natural y ella está tan segura de sí misma que el resultado es perfecto». Con todo, para este odontólogo, una de las mejores sonrisas de América «es sin duda la de Ricky Martin».