La extremeña Berta Collado, una todoterreno que ha triunfado en televisión, radio, y teatro

La extremeña Berta Collado (38) tiene espíritu de ‘curranta’ y energía para demostrarlo. "Si echo la vista atrás y veo todo lo que he hecho este año, me da un poco de vértigo, la verdad, pero ha pasado el tiempo volando", nos dice. Madrugones para presentar 'Las Mañanas Kiss' (Kiss FM) y viajes por toda España con la gira del cabaret The Hole, "que era lo que más me agobiaba, porque no pisamos Madrid… ¡Y cada trabajo era tan distinto del otro! Ha sido una experiencia maravillosa que me ha permitido demostrar mi versatilidad". Lo cierto es que eso es algo complicado en un país que tiende a encasillar a los profesionales: "Aquí te meten en un saco y es difícil salir de él. Incluso, lo notas con el tema de los representantes: o son de cine o son de tele, hay pocos que toquen todos los palos", recoge Mujer HOY.

A Berta le gusta probar cosas nuevas, combinar su faceta de periodista con la de actriz, "pero lo que realmente me entusiasma es comunicar". Ahora, tiene la oportunidad de hacerlo como moderadora del debate femenino de La 1: "Es un formato que me obliga a agudizar los cinco sentidos, a escuchar —que es algo que pocas veces se hace en televisión— y, además, me obliga a tener una perspectiva global de lo que pasa en plató. Estar atenta a las indicaciones de la dirección por el pinganillo y pendiente de que las compañeras no se pisen o no se enzarzen en alguna discusión. Lo que me gusta del debate es que es acalorado, pero con respeto". Cada mañana, el equipo repasa con el director, Alberto Maeso, los temas del día tomando un café: "Ahí es cuando tengo que estar más atenta, porque es cuando brotan las primeras ideas, los impulsos que marcan el tono de ellas".

De toda la vida

Berta reconoce que tiene su grupo de amigas de toda la vida, "porque el medio te permite conocer a mucha gente, pero no hemos venido a hacer amigos, sino a trabajar. Si consigues tener dos o tres amigas, ya es una buena media". En cuanto a sus compañeras, habla de buena sintonía: "Con Luz Sánchez-Mellado tengo mucha complicidad. Con Silvia Tarragona me asombra la intuición común que compartimos: estamos en la misma conexión sideral. Con Cristina Cubero me río mucho y con Sonia Ferrer comparto visión generacional. Con quien tengo más diferencia de opinión es con Isabel San Sebastián, aunque menos de la que creía. Y Rosa Villacastín es tan directa, me encanta".

