Una 'exconejita' quiere hablar de su lío con Trump

La modelo y ex 'conejita' de 'Playboy' Karen McDougal quiere romper su silencio sobre la supuesta relación que mantuvo con Donald Trump en 2006 y 2007. Para ello, sus abogados presentaron este martes una demanda contra la compañía de comunicación American Media Inc (AMI), que le pagó 150.000 dólares para que no hablara sobre su 'affaire' tras la llegada del magnate a la Casa Blanca.