Elena Tablada sale en defensa de Chenoa
ABC Viernes, 29 septiembre 2017

El libro 'Defectos perfectos' de Chenoa en el que repasa su vida personal y profesional ha generado mucho revuelo, sobre todo, la parte que dedica a hablar sobre la ruptura con David Bisbal. La cantante relata los duros momentos que vivió al descrubrir que no estaba saliendo con el cantante cuando le llamó y comprobó que había cambiado de número de teléfono sin haberla avisado.

«Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie. Esas dos palabras se me clavaron en el pecho como dos balas. No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no: era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario», cuenta Chenoa.

El almeriense quiso pronunciarse este jueves sobre los hechos de los que le acusaba su expareja. Dijo estar «muy sorprendido» con todo lo que está pasando, ya que él pensaba que el reencuentro OT había servido para «superar muchas cosas entre nosotros y todos los compañeros». «Evidentemente, en una relación siempre hay muchas versiones», declaraba este jueves el cantante a la revista «¡Hola!» cuando acudía a recoger a su hija Ella (7) al colegio.

La madre de la hija de Bisbal, Elena Tablada, tampoco ha guardado silencio. Durante la inauguración de un espacio de mini golf de Glenmorangie en la terraza del ABC de Serrano, en Madrid, ha hecho unas declaraciones en las que defiende a la extriunfita: «Supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro es su verdad y yo me quito el sombrero por la gente que tarde o temprano sale y se defiende a sí misma y habla de lo suyo, y desmiente muchas cosas que se habían dicho». Aunque reconocía no haber leído el polémico libro, la diseñadora confesaba: «Apoyo a la gente que hace lo que siente que tiene que hacer, que para mí es súper importante».