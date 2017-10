Las duras palabras de Andrés Caparrós a su hijo Andrés y Alonso Caparrós. / ABC El periodista se ha negado a mantener un encuentro privado con Alonso para solucionar los problemas Martes, 24 octubre 2017, 23:12

Después del duro enfrentamiento que tuvieron hace un par de meses en un plató de televisión, Andrés Caparrós ha rechazado solucionar las cosas con su hijo Alonso, ahora colaborador del programa «Sálvame». Según recoge ABC.ES, entre otras lindenzas, el periodista radiofónico ha asegurado que no quiere saber nada de él.

«Los comportamientos de Alonso no deben airearse. Hasta que mi hijo no aparezca... porque ese no es mi hijo. No quiero ver a mi hijo, no quiero saber nada», decía su padre al espacio «Sálvame», avivando aún más la polémica que rodea a esta familia.

Por su parte, Alonso escribió un mensaje a Terelu Campos antes de conocer el contenido de la conversación de su padre con la redacción del programa y solicitó que le dijeran de tener un encuentro privado, algo que su padre se negó. «Que mi padre me llame y que nos veamos solos, eso es lo que quiero. Si escucháis lo que el otro día dijo mi madre, os daréis cuenta de que reconoció lo de la empresa, lo de mi hermana y que luego se quedaron sin dinero para pagar su parte. No necesito más, los que lo hicieron mal son ellos, en esta ocasión. Insisto, lo único que me interesa ahora es ver a mi padre y acabar la conversación con un abrazo», afirmaba Alonso.

Y añadía: «No entiendo por qué le cuesta tanto algo tan sencillo. Cuando dice que tiene miedo de verme o que no soy su hijo, son tonterías del tamaño de un mercancías. Son maneras de escurrir el bulto y lo de que haga alusión a una recaída es maldad pura».

Momentos de tensión

Un problema que viene de meses atrás y que ya intentaron solucionar en un plató de televisión. Andrés Caparrós se sentó el pasado mes de julio en el espacio «Deluxe» para hablar de su hijo, con el que no guarda ningún tipo de relación desde hace seis meses. Su familia no lo ha pasado bien y ha sufrido mucho por Caparrós, ya que también lo han vivido en primera persona sus problemas con las drogas.

«Es muy difícil ser padre cuando tienes un hijo drogadicto», confesaba Andrés ante los espectadores. El padre del presentador también explicó que en los momentos en los que su hijo no ha estado bien, ha sentido impotencia y se ha preguntado en numerosas ocasiones si ha hecho todo lo que estaba en su mano.

Caparrós, que se encontraba en una sala próxima y había escuchado todo lo que había dicho su progenitor, quiso salir en directo para dejar claro algunas cosas a su padre. Una conversación que él consideraba pendiente. Los espectadores fueron testigos de un duro enfrentamiento en el que Alonso arremetió varias veces contra su padre y al que le acusó de ser el causante de la ansiedad de su madre y de que esta tenga que tomar medicación: «Mamá lleva 20 años medicada por tu culpa».