Un documental revela que Whitney Houston era bisexual

La televisión estadounidense acaba de estrenar 'Whitney: Can I Be Me', un documental sobre la vida de la cantante de Newark que desliza una nueva teoría acerca de la llorada muerte de la intérprete de I'm Your Baby Tonight el pasado febrero de 2012.

Para Nick Broomfield y Rudi Dolezal, directores de otro aclamado documental, 'Kurt & Courtney', Whitney Houston probablemente seguiría viva si Robyn Crawford, su inseparable amiga desde el colegio, hubiera seguido a su lado. «La gente dice que Whitney murió de sobredosis. Yo sé que Whitney Houston murió porque le rompieron el corazón», relata una voz en off nada más comenzar el metraje. (Más información en Mujerhoy.com).