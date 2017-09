Se desvela lo que le susurró Bisbal a Chenoa antes de la «cobra» Lo ha hecho la periodista Sandra Aladro en «El programa de Ana Rosa» ABC Viernes, 29 septiembre 2017, 17:29

El pasado miércoles, la cantante Chenoa dio una rueda de prensa en el Círculo de las Bellas Artes de Madrid con motivo de la publicación de su nuevo libro 'Desperfectos imperfectos', donde, entre otras cosas, desvela la dura separación que vivió de su compañero de profesión David Bisbal.

Un libro lleno de confesiones, dolor y sentimientos que ha levantado un gran revuelo en el panorama nacional. Durante el encuentro con la prensa, la cantante respondió, en actitud evidentemente tensa, a las preguntas de los periodistas sobre su historia con el almeriense, haciendo alarde de su «libertad de expresión».

Y como no, se formuló la gran pregunta que no podía faltar: «la cobra» que le hizo Bisbal a Chenoa durante el 'Reencuentro de Operación Triunfo', que tuvo lugar hace casi un año en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La artista, enfadada, respondió a los medios de comunicación asegurando que no iba a declarar nada sobre el tema, pero que había algo que Bisbal le había susurrado al oído y que «jamás» desvelaría. «Lo cuento ahora porque quiero, pero me he guardado cosas», confesaba la exconcursante del espacio de TVE.

Pero ese misterio por fin se ha desvelado. La periodista Sandra Aladro ha revelado en el 'Programa de Ana Rosa' cuáles fueron esas palabras que tanto han intrigado a sus seguidores. «Tranquila. Cuánto te he querido», fueron las cinco vocablos que pronunció el almeriense en el oído de su expareja -con la que no acabó del todo bien la relación- en el momento culmen de la canción de 'Escondidos', que cantaron en el Palau Sant Jordi.

“Tranquila, ¡cuánto te he querido!” - la supuesta frase que Bisbal le dijo a Chenoa en el concierto de OT — Ado Rueda (@Adonaiis) 29 de septiembre de 2017

Fue uno de los temas más esperados de la noche, no solo por la magia de la canción, sino por lo que representaba el tema. Los años dorados de la relación entre los dos cantantes y momentos únicos con los que hicieron vibrar a muchos seguidores de ambos. Se desconoce si esas palabras del almeriense fueron las que impulsaron a Chenoa a acercarse a menos de un metro de la boca de su expareja, pensando quizá que era el momento perfecto para darse un tierno y apasionado beso.

Chenoa frena a Bisbal

Durante esos ocho minutos mágicos, se pasaron por alto otros muchos momentos. Otra de las escenas que dejó esta actuación fue el instante en el que Bisbal no quería irse del escenario. Tras cantar la frase final, el artista volvió a pararse en el escenario para decir que antes de terminar, le gustaría recordar algo también muy importante para ellos. «Quiero volver a revivir también un momento muy muy bonito... para nosotros...», dijo con suspiro de por medio. Fue entonces cuando Chenoa aún más rápida que Bisbal y con cara de susto, se apresura para cortarle y desviar el tema mandando unas palabras de cariño a la familia Bisbal Ferre y agradecer también al equipo que había hecho posible esa noche: «Espera, espera que no he podido hablar antes», dijo Chenoa cortando el momento que quería revivir Bisbal con ella. En ese momento la expareja, con suspiro de Bisbal de por medio, dio paso a Rosa López.