David Summers: «La Movida molaba, pero no vendía discos» David Summers. Nunca han pasado de moda. Después de 30 años en la música, los hombres G unen una gira con otra y siguen llenando. Pronto sacarán al mercado un nuevo disco JOTA ABRIL / MUJERHOY Martes, 12 septiembre 2017, 07:22

He crecido con las canciones de Hombres G y la vida me ha llevado a compartir con ellos muchos momentos. Lo curioso es que mi admiración crece cuanto más amigos somos. Llevan 30 años de escenario en escenario, han hecho películas, un musical, han enamorado a miles de chicas, han vendido 15 millones de copias y son las personas más normales que he conocido. No debe ser fácil, pero ellos lo hacen.

David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina siguen siendo los amigos que revolucionaron los escenarios en los 80 y siguen haciéndolo a día de hoy. Quedo con David cerca de su casa. Tiene un hueco en una gira que no para desde hace años. Les recomienda escuchar Lo noto mientras leen la entrevista. Su primer éxito en esta segunda etapa que tanto les está dando. Hay G para rato. (Más información en Mujerhoy.com).