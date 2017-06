David Muñoz toma una drástica decisión El cocinero David Muñoz. / EFE El cocinero ha bloqueado los comentarios en las fotografías de Instagram ABC Lunes, 12 junio 2017, 17:49

David Muñoz ha tomado una decisión radical. El chef ha decidido bloquear todos los comentarios en sus fotos de Instagram para acabar con todas las críticas que ha recibido por su desacertada publicación tras el atentado perpretado en la noche del pasado sábado en el centro de Londres.

«Amo el concepto de StreetXO London. Esa forma de comer, esos sabores, ese ambiente... no es el mejor día para estar en Londres, pero la mejor forma de combatir el terrorismo es no dejar de hacer tu vida, así que aquí estoy hoy trabajando, porque amo Londres, amo mi profesión y por encima de todo, amo a Cristina Pedroche», escribía en la red social. En el mensaje, el cocinero promociona su restaurante londinense y anima a todos a continuar sus vidas y no dejarse vencer por el miedo a la vez que degustan sus propuestas gastronómicas, algo que no ha gustado a sus seguidores.

Lee la noticia completa en ABC.