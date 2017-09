David Bisbal: «Me sorprende que Chenoa no lo haya superado» El cantante ha guardado silencio sobre las acusaciones de su expareja hasta ahora ABC Jueves, 28 septiembre 2017, 22:38

David Bisbal ha roto el silencio y se ha pronunciado acerca de los hechos de los que le acusa su expareja Chenoa en su libro «Defectos perfectos», publicado este miércoles. La que fuera su novia durante tres años ha desvelado los detalles de su ruptura. Explica cómo descubrió que no estaba saliendo con el cantante cuando le llamó y comprobó que había cambiado de número de teléfono sin haberla avisado.

Gracias por compartir este día tan especial.

GRACIAS #defectosperfectos en día y medio va por la 2da edición. Un beso mi gente bonita.💖💋 pic.twitter.com/t9Q7mCnOqb — Chenoa (@Chenoaoficial) 28 de septiembre de 2017

El almeriense se ha mostrado «muy sorprendido» con todo lo que está pasando, ya que él pensaba que el reencuentro OT había servido para «superar muchas cosas entre nosotros y todos los compañeros». «Evidentemente, en una relación siempre hay muchas versiones», declaraba este jueves el cantante a la revista «¡Hola!» cuando acudía a recoger a su hija Ella (7) al colegio.

La versión de Chenoa ha incendiado las redes sociales. «No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no: era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. Él no estaba con nadie y el teléfono no era de nadie. Volví a marcar. Nada», confiesta la extriunfita.

El artista está de gira con «Hijos del mar» por España desde hace semanas. Si bien, no parece haberle preocupado en demasía lo que la también cantante ha revelado. Chenoa le ha restado importancia la gran revuelo que se ha levantado en torno a ella y su nuevo libro.

Así es amigos, Jesús es muy especial, muy generoso y una gran persona!! Felicidades por el programa. https://t.co/gbc1nCnmSZ — David Bisbal (@davidbisbal) 27 de septiembre de 2017

Ante la polémica, Bisbal no ha querido dejar de lado sus redes sociales. Así, utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre el programa «Mi casa es la tuya» que Bertín Osborne dedicó a Jesús Calleja. El aventurero respondió con elogios al almeriense, con el que mantiene una gran amistad desde que se fueran de viaje juntos.